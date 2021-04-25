الكاظمي يتخذ أولى الخطوات بعد فاجعة "مستشفى كورونا"

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما على التحقيق بعد الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب الأحد واسفر عن مصرع ما لا يقل عن 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.

وقال بيان رسمي "قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة استثنائية لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب سحب يد وزير الصحة (حسن التميمي) ومحافظ بغداد (محمد جابر العطا) وإحالتهما للتحقيق".