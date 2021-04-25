رئيس إندونيسيا يقدم تعازيه لأسر طاقم الغواصة الغارقة

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الأحد إنه قدم تعازيه لأسر بحارة، لقوا حتفهم، عندما غرقت غواصتهم، خلال تدريب عسكري قبالة ساحل جزيرة بالي.

وأضاف جوكو أن قادة الجيش والبحرية يطلعونه على أحدث المستجدات بشأن جهود البحث عن الغواصة "كيه.آر.آي نانجالا 402" وهي صناعة ألمانيا، وكان على متنها 53 فرداً.

وقال الرئيس في مقطع فيديو، تم بثه عبر موقع (يوتيوب) "هذا الحادث صدمة لنا جميعاً. لقد أعربنا عن حزننا العميق بسبب تلك المأساة، خاصة لأسر الغواصين".

ووصلت سفينة إنقاذ الغواصات "إم في سويفت ريسكيو"، من سنغافورة، إلى منطقة البحث صباح اليوم الأحد، ونشرت مركبتها التي تعمل تحت الماء ويجري تشغليها عن بعد، لمتابعة عمليات البحث التي بدأتها سفينة إندونيسية، طبقاً لما ذكره الجيش.

وكان قائد القوات المسلحة الإندونيسية قال إن فرق البحث عثرت على تجهيزات خاصة بالغواصة الإندونيسية الغارقة فيما تتضاءل الآمال في العثور على أفراد الطاقم على قيد الحياة.



