ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا حريق "مستشفى كورونا" في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع ليل السبت في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا إلى 82 قتيلاً و110 جرحى.

وقالت مصادر طبية ورجال الدفاع المدني، أن الضحايا كانوا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي عندما انفجرت أسطوانات أكسجين متسببة بالحريق. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 58 شخصاً.