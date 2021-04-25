نيودلهي تمدد إجراءات الإغلاق بعد رقم كورونا القياسي

أعلنت الهند الأحد 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي، بينما قررت السلطات المحلية تمديد إجراءات العزل في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد.

وأعلن رئيس حكومة العاصمة أرفيند كيجريوال "قررنا تمديد إجراءات العزل لمدة أسبوع". واضاف أن "ويلات فيروس كورونا مستمرة ولا تتوقف"، مؤكدا أن "الجميع يؤيدون تمديد العزل".



