بريطانيا تسجل علامة فارقة في التحصين ضد كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بريطانيا سجلت علامة فارقة في حملة التحصين ضد فيروس كورونا بحصول أكثر من نصف السكان على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس.

وأظهرت بيانات رسمية أن 33.51 مليون شخص بالمملكة المتحدة حصلوا على الجرعة الأولى منهم 12 مليون فرد حصلوا على الجرعتين.

وقال هانكوك على تويتر "إنها علامة فارقة رائعة".

وقالت وزارة الصحة إن العدد الرسمي لسكان بريطانيا يبلغ 66.8 مليون نسمة.