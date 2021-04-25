أميركا: إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 32 مليوناً

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في

الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0% خلال 24 ساعة. الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 32 مليون حالة.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%.



وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 73ر3 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن التوقيت نفسه في اليوم السابق.



وسجلت ولاية دالاوير زيادة بنسبة 6ر0 % في عدد حالات الإصابة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 102927 حالة.



كما شهدت ولاية فلوريدا أكبرعدد من حالات الوفاة بسبب كوفيد- 19 في الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 116 حالة وفاة.



