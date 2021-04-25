السيسي يعلن حالة الطوارىء في مصر لـ 3 أشهر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى القرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.



ونشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. بحسب صحيفة اليوم السابع.