إندونيسيا: غرق الغواصة المفقودة وعلى متنها العشرات

بالي (وكالات)

أكدت البحرية الإندونيسية، أمس، غرق الغواصة التي فُقدت قبالة بالي، محبطة الآمال حيال إمكانية إنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 53.

وأفاد قائد البحرية الإندونيسية بأن فريق البحث انتشل حطام «كري نانغالا 402»، بما في ذلك أغراض من داخل المركبة، التي يعتقد أن احتياطاتها من الأكسجين نفدت.

وشاركت سفن حربية وطائرات ومئات العسكريين في البحث عن الغواصة المنكوبة. وأفادت السلطات بأن المركبة المصنوعة في ألمانيا كانت مزوّدة بأكسجين يكفي لمدة ثلاثة أيام بعد انقطاع الطاقة عنها.

وانقضت هذه المهلة منذ وقت صباح أمس.

وقال قائد البحرية يودو مارجونو للصحافيين: «غيّرنا حالتها من غواصة مفقودة إلى غواصة غارقة»، مضيفاً: إن الأغراض التي تم العثور عليها لا يمكن أن تكون لسفينة أخرى.

وتابع: «لا يمكن أن تكون الأغراض خرجت من الغواصة لولا وجود ضغط خارجي، أو ما لم تكن منصة إطلاق الطوربيد لديها تعرّضت لأضرار».

وعرض مسؤولون في سلاح البحرية عدة أجسام، بينها قطعة من صاروخ طوربيد، وقارورة شحم يستخدم لتليين منظارها.

وعثروا كذلك على سجادة صلاة.

وقال مارجونو: إن البحث عن الغواصة والبحارة سيتواصل، لكنه نبه إلى أن عمق المياه الذي جرى رصده 850 متراً، وهو يجعل جهود الانتشال «خطيرة للغاية وصعبة»، مضيفاً: إنه يعتقد أن هبوط الغواصة إلى هذا العمق ربما أحدث بها تصدعات.

ورداً على أسئلة بشأن احتمال العثور على ناجين، قال: «لا نعرف وضع الضحايا، إذ لم نعثر على أي منهم، ولا يمكننا التكهّن».

وأضاف: «لكن مع اكتشاف هذه الأغراض، يمكنكم التوصل إلى استنتاجات».

واختفت الغواصة، وهي واحدة من خمس في الأسطول الإندونيسي، في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي، خلال تدريبات حية على الطوربيد قبالة الجزيرة السياحية.

وأشارت بقعة نفطية عثر عليها في المكان، حيث يعتقد أن الغواصة غرقت إلى احتمال تعرض خزّان وقودها لأضرار، وهو ما أثار المخاوف من كارثة مميتة.

وسرت مخاوف بأن تكون الغواصة تحطّمت بفعل ضغط المياه، بعد أن نزلت إلى عمق يصل إلى 700 متر، أي أكثر بكثير من العمق الذي بنيت لتحمّله.

وكان من المقرر أن تجري السفينة تدريبات عندما طلبت إذناً بالغوص. وسرعان ما فقد الاتصال معها.

ولم تقدّم السلطات تفسيرات محتملة لاختفاء الغواصة المفاجئ.

وأشار الجيش إلى أن الغواصة التي تسلّمتها إندونيسيا عام 1981 كانت صالحة للإبحار.

وشاركت سنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة وأستراليا في عمليات البحث، إذ تم نشر نحو عشرين سفينة لتمشيط منطقة مساحتها 34 كلم مربعة. وإعلان أمس يعني أن الأرخبيل في جنوب شرق آسيا انضم إلى قائمة من الدول التي تعرّضت إلى حوادث غواصات مميتة.

وكانت من بين الأسوأ حادثة غرق «كورسك» الروسية عام 2000.

وكانت تلك الغواصة تجري مناورات في بحر بارنتس عندما غرقت، ولقي جميع من كانوا على متنها وعددهم 118 حتفهم. وتوصل تحقيق إلى أن طوربيدا انفجر، وتسبب بانفجار البقية.