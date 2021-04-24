بايدن يعترف بأن مذبحة الأرمن «إبادة جماعية»

اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، بأن مذبحة الأرمن التي ارتكبت على يد الإمبراطورية العثمانية في عام 1915 كانت «إبادة جماعية»، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار يأتي بعد حملة ضغط مطولة قام بها أعضاء في الكونجرس وجماعات أميركية أرمينية، تحرص على استخدام البيت الأبيض لهذا المصطلح.

وكان بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيعترف بالفظائع التي جرت للأرمن باعتبارها إبادة جماعية، ما قد يسهم في تأجيج التوتر مع تركيا.

من جانبه، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «أطرافاً ثالثة» السبت بالتدخل في شؤون بلاده، وذلك بعيد اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن رسمياً بالإبادة بحق الأرمن.