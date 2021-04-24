كوريا الجنوبية تتعاقد مع فايزر على 40 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19»

قالت كوريا الجنوبية اليوم السبت إنها وقعت عقداً مع شركة فايزر لشراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لكوفيد-19 وسط مخاوف من قفزة في حالات الإصابة في البلاد.

وقالت في بيان، إن ذلك يرفع كميتها الحالية من لقاحات فايزر إلى 66 مليون جرعة.

وأضافت أنها تعاقدت إجمالا على 192 مليون جرعة لقاحات من بينها جرعات من مودرنا وأسترا زينيكا وجونسون آند جونسون ونوفافاكس.

وقال وزير الصحة كوون ديوك-تشيول في إفادة صحفية "حصلت الحكومة على كمية من لقاحات كوفيد-19 كافية لتطعيم ما يقرب من 100 مليون نسمة... أي مثلي عدد سكان كوريا الجنوبية بالكامل".