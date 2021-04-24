العثور على الغواصة الإندونيسية المفقودة

أعلن الجيش الإندونيسي عن اكتشاف الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عمق 850 مترا.

وأكد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت.

وقال قائد الجيش الإندونيسي اليوم السبت إن فرق البحث انتشلت حطاما يعتقد أنه من الغواصة المفقودة في بحر بالي منذ يوم الأربعاء.

وتضاءلت آمال نجاة الطاقم المكون من 53 فردا إذ قال مسؤولون إن إمداداتهم من الأكسجين يفترض أنها نفدت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية إن المسح رصد الغواصة على عمق 850 مترا وهو ما يتجاوز بكثير حدود قدراتها. وتتحمل الغواصة عمقا يصل إلى 500 متر وكانت تستعد لإجراء تدريب بالطوربيدات عندما اختفت.

وقال المتحدث باسم البحرية الإندونيسية السبت، عثرنا على حطام للغواصة المفقودة قبالة جزيرة بالي وعلى متنها 53 رجلا، مرجحا إصابتها بأضرار لا يمكن إصلاحها.

وقال يودو مارغونو "عثرنا على حطام وأشياء في المنطقة التي غطست فيها الغواصة للمرة الأخيرة"، موضحا أن هذه القطع جاءت من داخل الغواصة.