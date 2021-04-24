وفاة وزير النقل الأرجنتيني في حادث

قالت الحكومة الأرجنتينية في بيان إن وزير النقل ماريو ميوني توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في حادث مروري على بعد 110 كيلومترات غربي بوينس أيرس.

وقع الحادث بينما كان ميوني يقود سيارته بمفرده إلى مدينته جونين أثناء هبوب عاصفة. ونشرت محطة (إف.إم فال) المحلية لقطات مصورة لرجال إطفاء أثناء تعاملهم مع السيارة المنقلبة.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز في بيان "بوفاته تفقد الأرجنتين سياسيا نزيها محنكا لا يكل ولا يمل ومسؤولا يُقتدى به".

كان ميوني (56 سنة) متزوجا وله ابنان. وهو يتولى منصب وزير النقل منذ ديسمبر 2019 عندما تولى فرنانديز الرئاسة.