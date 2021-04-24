مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الجمعة تسجيل 884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 45 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة إلى 220658 إصابة، كما يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12959 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 676 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166024 حالة.