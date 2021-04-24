الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات ووفيات كورونا

اعلنت الهند اليوم السبت تسجيل 346786 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16 مليونا و610481 إصابة، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة.

وفي ظل نقص الأكسجين وتعثر النظام الصحي في البلاد، شهدت الهند 2624 حالة وفاة جديدة، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية أيضا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 189549 وفاة. ويوجد بالهند حاليا أكثر من 55ر2 مليون حالة نشطة، وفقا لصحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية.