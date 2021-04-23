7 قتلى وجرحى بانفجارات في ديالى

بغداد (الاتحاد)

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون، غالبيتهم من القوات الأمنية إثر انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما عناصر تنظيم «داعش» في أحد المناطق التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني: «في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه قضاء أبي صيدا، ضمن قاطع عمليات محافظة ديالى، الأولى ضد سيارة مدنية والثانية ضد دورية للشرطة، وهو ما أدى إلى مقتل مدني واثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة آخرين». وذكر البيان أن القوات الأمنية فتشت المنطقة للبحث عن المنفذين.