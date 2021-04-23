البرلمان العربي يدعو الصوماليين إلى التوافق حول الانتخابات

القاهرة (وكالات)

دعا البرلمان العربي الصوماليين إلى الانخراط البنَّاء والجاد في حوار وطني شامل للتوصل إلى توافق حول الانتخابات، والعمل على إتمام وإنجاح الاستحقاق السياسي والدستوري في ظل أجواء هادئة، على نحو يعزز الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن التمسك بالحوار السياسي بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة والأطراف الصومالية الأخرى هو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق حول المشكلات والعقبات التي تواجه التحضير للانتخابات العامة في البلاد.