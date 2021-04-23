جهود مستميتة للعثور على غواصة إندونيسية مفقودة

دينباسار (رويترز)

جابت طائرات وسفن الإنقاذ البحر شمال بالي، أمس، حيث وصلت عملية البحث عن غواصة إندونيسية مفقودة على متنها 53 من أفراد الطاقم إلى مرحلة عصيبة، بسبب قرب نفاد إمدادات الأكسجين.

وغادر مزيد من سفن البحرية قاعدة بانيوانجي الإندونيسية، أمس، متجهة إلى بحر بالي، حيث انقطع الاتصال مع الغواصة «كيه آر آي نانجالا-402»، يوم الأربعاء الماضي، خلال تدريبات.

ودعا الرئيس جوكو ويدودو إلى بذل كل الجهود للعثور على الغواصة التي يبلغ عمرها 44 عاماً.

وذكر مسؤول عسكري أن قائد أسطول الغواصات الإندونيسي، هاري سيتياوان، من بين 4 أشخاص على متن الغواصة ليسوا من أفراد الطاقم العاديين.