النمسا تحدد موعداً لإنهاء قيود كورونا على الاقتصاد

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الجمعة، موعداً لإعادة فتح جميع القطاعات المغلقة في النمسا بسبب قيود جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار النمساوي إن كل تلك القطاعات ستكون قادرة عملياً على إعادة الفتح اعتباراً من 19 مايو المقبل.

وأوضح كورتس: "يتم اتخاذ هذه الخطوات تجاه إعادة الفتح وفقاً لقواعد صارمة للصحة العامة، لكن سيتم اتخاذها".

وعلى سبيل المثال، سيسمح للمطاعم والفنادق والمنشآت الرياضية والثقافية باستقبال النزلاء والزوار والعملاء مرة أخرى إذا كان بإمكانهم

تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا.

وحذر كورتس من توقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ضوء هذه الخطط، مضيفاً أنه يتوقع أن يظل الوضع تحت السيطرة، وذلك بفضل حملة التطعيم.

وقال نائب المستشار فيرنر كوجلر إنه من المهم للحكومة أن تقدم نظرة إيجابية وتضمن أنها قادرة على التخطيط للمستقبل.

ستكون الفعاليات المقامة في الأماكن المفتوحة والمكشوفة بحضور ما يصل إلى 3000 مشارك ممكنة مجدداً اعتباراً من 19 مايو مع اتباع قواعد النظافة الصارمة، بينما سيبلغ الحد الأقصى للمشاركين في التجمعات في الأماكن المغلقة 1500 شخص.

واعتمدت النمسا على نظام فحص موسع في مكافحتها لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث توفر لسكانها المزيد من الاختبارات كل أسبوع.