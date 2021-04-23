بعد مقتل شرطية بعملية طعن.. أبرز الهجمات في فرنسا خلال سنوات

توفيت شرطية، اليوم الجمعة، في مدينة رامبوييه قرب العاصمة الفرنسية باريس بعد أن طعنها مهاجم مسلح بسكين.

وفيما يلي قائمة بهجمات أخرى وقعت في فرنسا خلال السنوات الأخيرة:

29 أكتوبر 2020:

مسلح يقتل امرأة وشخصين آخرين بسكين في كنيسة بمدينة «نيس» قبل أن تطلق الشرطة عليه النار وتعتقله.

16 أكتوبر 2020:

مسلح يقتل المدرس صمويل باتي في شارع بإحدى ضواحي باريس. وقتلت الشرطة المهاجم الشيشاني الأصل البالغ من العمر 18 عاما بالرصاص.

25 سبتمبر 2020:

شخصان يتعرضان للطعن ويصابان بجروح في باريس قرب المقر السابق لصحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة، في مكان نفذ فيه متشددون هجوما داميا في 2015. الشرطة تلقي القبض على رجل من أصل باكستاني في هذا الهجوم.

3 أكتوبر 2019:

ميكائيل هاربون (45 عاما) خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل تصريحا أمنيا يتيح له العمل في مقر شرطة باريس يقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفا مدنيا قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

23 مارس 2018:

مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد احتجاز سيارة وإطلاق النار على الشرطة واحتجاز رهائن في متجر. قوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.

26 يوليو 2016:

مهاجمان يقتلان كاهنا ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن تقتلهما الشرطة الفرنسية بالرصاص. قال رئيس فرنسا آنذاك فرنسوا أولوند إن المهاجمين كانا قد بايعا تنظيم داعش الإرهابي.

14 يوليو 2016:

مسلح يقود شاحنة ثقيلة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس فيقتل 86 شخصا ويصيب العشرات في هجوم أعلن تنظيم داعش المتشدد المسؤولية عنه.

14 يونيو 2016:

مسلح يقتل أحد قيادات الشرطة طعنا بسكين خارج بيته بإحدى ضواحي باريس ويقتل زوجته التي تعمل أيضا في الشرطة.

13 نوفمبر 2015:

باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلا و368 مصابا. تنظيم داعش الإرهابي يقول إنه يتحمل المسؤولية عن الهجمات.

7 - 9 يناير 2015:

مسلحان يقتحمان مكاتب مجلة «شارلي إيبدو» الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير ويفتحان النار فيقتلان 12 شخصا. ومسلح آخر يقتل شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر (سوبر ماركت) في التاسع من يناير ويقتل أربعة قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.