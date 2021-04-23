كشف موعد ووجهة أول زيارة خارجية لبايدن

كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن موعد ووجهة أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن منذ وصوله إلى السلطة في 20 يونيو 2021.

وقالت الرئاسة الأميركية إن الرئيس بايدن سيشارك خلال شهر يونيو المقبل في قمتي مجموعة السبع في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل في أول رحلة له إلى الخارج.

وسيشارك بايدن في قمة مجموعة السبع من 11 إلى 13 يونيو في بريطانيا ثم في قمة قادة دول الحلف الأطلسي في بروكسل في 14 منه.

ومنذ وصوله إلى السلطة، ركز بايدن على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وتمرير دعم للاقتصاد المتضرر بقوة من آثار الإغلاق الذي فرضته الجائحة.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الجمعة، أن قمة تضمّ قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والرئيس بايدن ستُعقد منتصف يونيو في بروكسل بمناسبة زيارة بايدن لأوروبا.

وذكر مصدر أوروبي أن لقاء بايدن مع ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد يكون يوم 15 يونيو.