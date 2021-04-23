صور.. روسيا تبدأ سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها بدأت في إعادة القوات والوحدات العسكرية من منطقة القرم إلى قواعدها الدائمة.

جنود روس قرب حدود أوكرانيا

كانت روسيا أعلنت، أمس الخميس، أنها أتمت "تفتيشاً طارئاً" على تدريبات عسكرية في جنوبها وغربها بعد أسابيع من التوتر مع الغرب لقيامها بحشد عشرات الألوف من الجنود قرب أوكرانيا.

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ورحبت أوكرانيا بإعادة القوات إلى قواعدها. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بيان "إذا كانت روسيا تسحب حقاً من الحدود مع أوكرانيا القوة العسكرية الضخمة التي نشرتها هناك، فإن ذلك سيخفف التوتر بالفعل".

وقالت واشنطن إنها تنتظر أن ترى الإجراءات التي ستعقب إعلان موسكو وإنها "ستواصل المتابعة عن كثب".