مفاجأة مرتقبة لبايدن بشأن تركيا!

يستعد الرئيس جو بايدن للاعتراف رسميا بالمجازر التي طالت 1,5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تأزّم العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا.

ولم يعلّق البيت الأبيض بعد على التقارير، لكن كبار نواب الحزب الديموقراطي عبروا عن دعمهم للخطوة المرتقبة السبت، تزامنا مع اليوم السنوي لتذكّر ضحايا مجازر العام 1915.

وعلى الرغم من عقود من الضغوط من قبل الجالية الأميركية الأرمنية، تجنّب الرؤساء المتعاقبون على البيت الأبيض الخوض في هذه القضية خشية أن يؤثر ذلك على العلاقة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي ترفض هذا الاتهام بشكل قاطع. لكن بايدن تعهّد خلال حملته الانتخابية العام الماضي الاعتراف بإبادة الأرمن.

وقال في 24 أبريل 2020 "علينا ألا ننسى إطلاقا وألا نلتزم الصمت حيال حملة الإبادة المروعة والمنهجية تلك". وتابع "ما لم نعترف بشكل كامل ونحيي الذكرى ونعلم أطفالنا عن الإبادة، ستفقد كلمة لن يتكرر معناها".

بدوره، حذّر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة من أن خطوة بايدن ستوتر العلاقات الثنائية. وقال "إذا أرادت الولايات المتحدة التسبب بتدهور العلاقات فالقرار قرارها". لكن الديموقراطيين في الكونغرس أشادوا بالخطوة المرتقبة.