للمرة الثانية.. روسية ترافق أميركية فوق المحيط الهادي

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة عن أسطول المحيط الهادي الروسي أن الجيش الروسي دفع بمقاتلة من طراز ميج-31 لمرافقة طائرة استطلاع أميركية فوق المحيط عندما اقتربت من الحدود الروسية.

وذكرت الوكالة نقلا عن بيان للأسطول "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجي من طراز آر.سي-135 تابعة لسلاح الجو الأميركي، ورافقها فوق المحيط الهادي".

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وأضافت أن الطائرة الحربية الروسية عادت إلى قاعدتها بعد ابتعاد الطائرة الأميركية عن الحدود الروسية.