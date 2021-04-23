تصريحات غير مسبوقة لقائد القوات الأميركية بشأن إيران

اعتبر قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي إن "إيران مستمرة في سلوك التهديد في المنطقة".

وشدد ماكينزي، في مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، على أن الولايات المتحدة "لن تنجر إلى مواجهة عسكرية مع إيران".

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وأضاف "منذ شهر يناير الماضي، أعادت إيران حساباتها بسأن نوايا الولايات المتحدة".

وشرح أن "تحركات إيران بشأن برنامجها النووي يمكن العدول عنها"، موضحاً أن ما يقلقه حالياً هو البرنامج الصاروخي الإيراني، حيث أن طهران "تطوّر دقة صواريخها".

كما أشار ماكينزي إلى أن إيران "تستطيع تهديد مضيق هرمز بنشر الألغام البحرية"، مضيفاً: "يستطيعون فعل هذا الأمر من خلال إعطاء الألغام للحوثيين".