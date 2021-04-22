تحرير مواقع استراتيجية في «رحبة» بمأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تمكن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية «رحبة»، في الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة مأرب.

وأكد قائد جبهة جبل مراد العميد حسين الحليسي: أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلي القبائل، حررت مواقع مهمة في مديرية «رحبة»، عقب مواجهات تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الإرهابية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح العميد الحليسي أن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات، من قطع خطوط إمداد العدو، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي منيت بهزيمة كبيرة.

ولفت إلى أن المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ومقاتلو القبائل لن تتوقف حتى تطهير وتحرير كامل تراب اليمن من قبضة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وأشاد قائد جبهة «مراد» بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي كانت حاضرة بقوة في هذه المعركة، لافتاً إلى أنها شنت ضربات جوية مركزة استهدفت تعزيزات للميليشيات كانت قادمة إلى الجبهة ذاتها.

وفي السياق، كبدت القوات المشتركة، ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر في مدينة الحديدة وجنوبها جراء تجدد الخروقات.

وخاضت القوات المشتركة اشتباكات مع الميليشيات بمختلف الأسلحة في محيط الدفاع الساحلي وشارع الخمسين بمدينة الحديدة، حسبما أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وقال إن الاشتباكات تجددت بمختلف الأسلحة جراء خروقات حوثية، بعد يوم على ضرب تحركات حوثية في جبهة مطار الحديدة.

وفي قطاعي «كيلو 16» والدريهمي، تعاملت القوات المشتركة مع تحركات جديدة للميليشيات باتجاه الخطوط الأمامية، ووجهت ضربات مركزة لثكنات وأوكار الحوثيين أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.

وتستمر ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفها المدنيين والقرى السكنية والمناطق المأهولة بالسكان في مديريات جنوب محافظة الحديدة.

وشنت الميليشيات أمس، قصفاً عنيفاً بقذائف المدفعية والصاروخية على قرى منطقة «الجاح»، التابعة لمديرية «بيت الفقيه». وقال مصدر محلي: إن القصف الحوثي تسبب بتدمير عدد من ممتلكات الأهالي، حيث سقطت على مزارع، وأتلفت محاصيل متنوعة. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات استهدفت بمختلف الأسلحة القرى بصورة كبيرة تسببت بخوف ورعب أوساط السكان، خصوصاً الأطفال والنساء.