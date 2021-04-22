الحريري: البابا فرنسيس سيزور لبنان بعد تشكيل الحكومة

روما (وكالات)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، خلال زيارة إلى الفاتيكان، أمس، إن البابا فرنسيس وعده بزيارة لبنان بعد تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف في تصريحات صحافية بعد لقائه الحبر الأعظم أنه «شرح للبابا المشاكل التي يعاني منها لبنان، وطلب منه تقديم المساعدة»، وأكد أن البابا حريص على العيش المشترك في لبنان.

وأوضح أن «المبادرة الفرنسية قائمة حتى الآن وأظن أن الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة في لبنان». وذكر الحريري أن الأوضاع صعبة جداً في لبنان، وقال «نحن في وضع سيئ للغاية، لكن تشكيل الحكومة سيساعد على وقف الانهيار، إلا أن بعضهم يريد انهيار لبنان للبقاء في السياسة».

وعن تأخير تشكيل الحكومة وسجالاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، قال: «جولاتي خارج لبنان هي للعمل وللبحث في كيفية مساعدة لبنان وربما هناك من يقوم بالسياحة داخل القصر الجمهوري».

واستقالت حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وكلف عون في أكتوبر الماضي الحريري بتشكيل حكومة جديدة، ومنذ ذلك الحين يتبادل الحريري وعون الاتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة.