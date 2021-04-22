الإرياني: تدخل إيران في اليمن انتهاك صارخ للقوانين الدولية

صنعاء (وكالات)

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: إن «اعترافات قيادات النظام الإيراني الواضحة، وآخرها تصريح مساعد قائد فيلق القدس المدعو رستم قاسمي، عن دور طهران في الانقلاب، وتقديمها دعماً عسكرياً لميليشيات الحوثي، وانخراطها في القتال إلى جانب الحوثيين على الأرض، انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي». وأوضح الإرياني أن التصريحات تعيد تسليط الضوء على الدور الإيراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن، ومسؤوليته عن المأساة الإنسانية التي خلفتها الحرب، واستخدام طهران ميليشيات الحوثي أداة لتنفيذ أجندتها التوسعية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. كما شدد قائلاً: «المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مطالبون بالنهوض بمسؤولياتهم وفق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، والضغط على النظام الإيراني، لوقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودوره في تقويض الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية».وكان مساعد قائد «فيلق القدس» الإيراني للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، أقر بتقديم الحرس الثوري الإيراني السلاح لميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن وتدريب عناصرها.واعترف القيادي في فيلق القدس في حديث لوسائل إعلام، أمس الأول، بوجود ضباط إيرانيين مع الحوثيين في اليمن، مؤكداً أن «ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة هو بفضل مساعداتنا».

يذكر أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني كان أقر، الثلاثاء الماضي، بأن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب قائد فيلق القدس، محمد حجازي، أسسا معاً عدداً من الميليشيات في المنطقة.

وقال قاآني: إن سليماني ورفيقه حجازي أسسا ما وصفها بـ«جبهات المقاومة»، في إشارة إلى الفصائل والميليشيات المسلحة التي تدعمها إيران، من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن.