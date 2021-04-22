ما هي تأثيرات أزمة تشاد على الأوضاع في ليبيا؟

شعبان بلال (القاهرة)

حذر خبراء ومحللون سياسيون من تأثير الأزمة الأخيرة في تشاد على الأوضاع في ليبيا نظراً للحدود المشتركة بين البلدين ووجود تداخل واسع في العديد من الأزمات السابقة، ونشاط حركات المعارضة التشادية المسلحة في جنوب ليبيا.

ودخلت تشاد أزمة عنيفة بعد الإعلان عن مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثراً بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة، عقب فوزه بعهدة رئاسية سادسة.

ورأى الباحث في الشأن الليبي محمد حميدة أن الجنوب الليبي أصبح مهدداً بشكل أكبر عما مضى، خاصة في ظل سيطرة التبو التشاديين على العديد من المدن في الجنوب الليبي منذ سنوات. وأضاف حميدة لـ «الاتحاد» أن معظم الفصائل التي تقوم بالعمليات المسلحة في تشاد في الوقت الراهن قادمة من ليبيا، وتم تسليحها خلال الفترة الماضية والدفع بها نحو تشاد لتحقيق الأهداف المخطط لها منذ فترات طويلة.

وأوضح الباحث في الشأن الليبي أن استمرار المعارك في تشاد سيجعل من الجنوب ساحة خلفية لعملية نزوح المدنيين أو فرار الجماعات المسلحة اعتماداً على الحاضنة الموجودة في عدة مدن ليبية، والتي تتواجد فيها فصائل مسلحة من التبو التشاديين.

واتفق المحلل العسكري والسياسي الليبي محمد الترهوني حول أن الوضع في تشاد له تأثيرات كبيرة على الجنوب الليبي، خاصة في ظل عدم استقرار تلك المناطق حتى الآن وجود مشكلات في الحزام الحدودي بين البلدين، موضحاً أن هناك مساحة حرة لهذه الميليشيات والجماعات المسلحة تتجول فيها خاصة في المناطق التي تقبع فيها الجماعات التشادية.

وقال المحلل السياسي التشادي محمد الزاكي إن الأوضاع في العاصمة التشادية مستقرة والهدوء سيد الموقف، موضحاً أن التشاديين يزاولون أعمالهم بوضع طبيعي مع وجود قانون الطوارئ يمنع الخروج ليلاً.

وأضاف لـ «الاتحاد» أن المناطق الشمالية التي كانت فيها الحرب أيضاً هادئة، مؤكداً توقف المعارضة عن القتال إلى حين إتمام مراسم دفن الرئيس التشادي.