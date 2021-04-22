زعماء أجانب يصلون تشاد للمشاركة في تشييع ديبي

نجامينا (وكالات)

بدأ زعماء أجانب في الوصول إلى تشاد للمشاركة في جنازة الرئيس الراحل إدريس ديبي، بينما دعمت فرنسا القادة العسكريين الجدد للبلاد في وجه تهديدات من المتمردين بمواصلة هجومهم على العاصمة.

ووصل رئيسا غينيا ومالي للعاصمة نجامينا وفقاً للقطات بثها التلفزيون الرسمي على الرغم من تحذيرات من المتمردين بأن على الزعماء الأجانب عدم الحضور لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً تشاد لحضور الجنازة التي تقام اليوم الجمعة.

إلى ذلك، حذرت جبهة التمرد المعروفة بـ «الوفاق من أجل التغيير في تشاد»، جميع رؤساء الدول والحكومات الذين أعلنوا حضور جنازة الرئيس التشادي، من القدوم إلى البلد المضطرب «لأسباب أمنية». كما رفضت الجبهة في بيان لها تولي محمد إدريس ديبي إدارة البلاد، خلفاً لوالده، بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية بعد 18 شهراً.

وفي مزيد من التصعيد، هددت الجبهة بأن «قوات المقاومة الوطنية لجبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد في هذه اللحظة متوجهة إلى نجامينا، بثقة تامة وبشجاعة وقبل ذلك كله بتصميم تام»، على حد قول البيان. وقال مصدر في الجيش التشادي إنه لم يتم رصد أي أنشطة للمتمردين حتى منتصف نهار أمس.

إلى ذلك، أكد قادة كل من ليبيا والسودان والنيجر متابعتهم باهتمام بالغ تطورات الأحداث في تشاد.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية أمس، بأن القادة أشادوا في بيان مشترك لهم بشأن الأوضاع في تشاد، بالدور المهم للرئيس الراحل إدريس ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية.

ودعا القادة «الأشقاء في تشاد» إلى تغليب مصلحة البلاد وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية حفاظاً على الأمن والسلم في المنطقة، مجددين التزامهم بالحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها، كما دعا قادة ليبيا والسودان والنيجر إلى إقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في جمهورية تشاد، بعيدًا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.