ضربات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق

دمشق (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ فجر أمس، ضربات داخل سوريا بعد سقوط صاروخ أطلق من الأراضي السورية، في صحراء النقب في جنوب إسرائيل قرب مفاعل «ديمونا» النووي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن القصف الإسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط دمشق، مشيرة إلى جرح 4 جنود، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ضابط سوري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان «رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب». وأضاف أن «الجيش ضرب رداً على ذلك البطارية التي أطلق منها الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل الأراضي السورية». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية محلية أن الصاروخ لم يطلق عمداً على «ديمونا».

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ضابط برتبة ملازم أول وإصابة ثلاثة عناصر آخرين من الجيش السوري بجروح خطيرة جراء القصف الإسرائيلي.

وذكر أن القصف طال قاعدة للدفاع الجوي في منطقة الضمير شرق العاصمة السورية، مشيراً إلى تدمير بطاريات للدفاع الجوي.

وتقع الضمير على مسافة 40 كلم شمال شرق دمشق، وتضمّ، وفق المرصد مقرات ومستودعات أسلحة تابعة للميليشيات الموالية لإيران.

وفي دمشق، أوردت وكالة «سانا» أن «إسرائيل نفذّت نحو الساعة الواحدة و38 دقيقة من فجر الخميس عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق».

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله «تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها»، مشيرة إلى «جرح 4 جنود ووقوع بعض الخسائر المادية».

ونفذّت إسرائيل منذ بدء النزاع في سوريا في 2011 مئات الغارات وعمليات القصف، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيات «حزب الله» اللبناني.

وفي سياق متصل، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن نقل الميليشيات الإيرانية، لصواريخ إيرانية الصنع من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، إلى مواقعها في مدينة الرقة.

وقال المرصد أمس، إنّ الصواريخ أخرجت من ضمن الأسلحة المخزنة داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية بمحيط الميادين غرب الفرات، وعمدت إلى تحميلها ضمن شاحنة تجارية مخصصة لنقل الخضار والفاكهة بغرض التمويه.

وأشار المرصد إلى أنّ الشاحنة توجهت إلى أوتوستراد الميادين - دير الزور، ومنها تابعت طريقها إلى مناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في ريف الرقة الشرقي، من دون معلومات عن أهداف عملية النقل.

ونقل الصواريخ نحو الرقة، جاء متزامناً مع التحركات الروسية في بادية «معدان عتيق» عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة، لإنشاء قاعدة جديدة لها، حيث باشرت المروحيات الروسية باستخدامه، فيما تتواصل عمليات إنشاء نِقَاط عسكرية قرب المهبط، طبقاً لمعلومات المرصد.