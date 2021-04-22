«الجامعة» تدعو الصوماليين إلى التمسك بالحوار السياسي

القاهرة (وكالات)

دعت جامعة الدول العربية الأطراف الصومالية إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة والتمسك بالحوار السياسي خياراً وحيداً من أجل التوصل إلى اتفاق جامع حول الانتخابات المقبلة، بما يصب في مصلحة الشعب الصومالي، ويعزز الاستقرار السياسي والأمني، ويسهم في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصومال.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان أمس، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الأخيرة في الصومال، والوضع الراهن للحوار السياسي بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة، والأطراف الصومالية الأخرى، حول موضوع الانتخابات المقبلة.

وأكدت التزامها الثابت بدعم الصومال، والوقوف مع شعبه على جميع الأصعدة لمساندته في تجاوز صعوبات المرحلة الحالية، والتحديات المختلفة التي تواجه إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية، ودفع عجلة الاستقرار والتعافي في ربوع البلاد.