واشنطن ترد على قرار بشأن قوات روسية قرب أوكرانيا

ردت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على إعلان موسكو بدء سحب القوات الروسية الموجودة قرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تنتظر "أفعالاً" وليس "أقوالًا" من جانب روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، للصحفيين، إن واشنطن "ستواصل مراقبة الوضع عن كثب".

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قال، في وقت سابق اليوم الخميس، إنه أمر القوات المشاركة في تدريبات قرب الحدود مع أوكرانيا بالعودة لقواعدها بحلول الأول من مايو المقبل بعد أن أنهت ما وصفه بعملية «تفقد» لمنطقة الحدود.

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بدوره، أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي أنّ الحلف أخذ علماً بإعلان سحب الجنود الروس المتمركزين قرب الحدود الأوكرانية وفي القرم، لكنّه يبقى "متيقظاً" ويدعو موسكو إلى سحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وأكد المسؤول، في بيان، أن "كل تدبير لخفض التصعيد من جانب روسيا سيكون مهمًّا وكان ينبغي اتخاذه منذ وقت طويل. حلف الأطلسي يبقى متيقظاً (...) ونواصل حثّ روسيا على سحب كافة قوّاتها".

وأضاف "نواصل وعن كثب متابعة تعزيزات روسيا العسكرية".