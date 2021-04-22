اعتقال رجل ساعد منفذ هجوم نيس عام 2016

قالت الشرطة الإيطالية إنها اعتقلت رجلاً يُشتبه بأنه ورّد أسلحة لمنفذ الهجوم الذي قتل 86 شخصاً دهساً بشاحنة قادها وسط حشد على الشاطئ في مدينة نيس الفرنسية في يوليو 2016.

وأضافت الشرطة أن المعتقل ألباني واسمه أندري إليزي (28 عاماً) وأُلقي القبض عليه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في بلدة «سبارانيزي» بالقرب من «كازيرتا» في جنوب إيطاليا. وكانت فرنسا قد أصدرت أمر اعتقال له في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال دييجو بارينتي رئيس إدارة مكافحة الإرهاب «نعتقد بأنه كان موجوداً في إيطاليا منذ بداية العام على الأقل... نحقق في صلات محتملة بينه وبين آخرين يقيمون في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى بالبلاد».

وقتلت الشرطة منفذ هجوم نيس في يوم 14 يوليو 2016، الذي يصادف عطلة يوم «الباستيل» الوطني في فرنسا.

ونفذت إيطاليا عدة عمليات ضد من يشتبه بأنهم متشددون في السنوات القليلة الماضية.

في مارس الماضي، اعتقلت الشرطة الإيطالية رجلاً في مدينة باري في جنوب إيطاليا بناء على أدلة تفيد بتقديمه الدعم لمنفذي هجمات منسقة سقط فيها 130 قتيلاً في فرنسا عام 2015.