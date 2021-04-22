جهاز استخباراتي أوروبي يستخدم تطبيقاً لمحو صور نمطية عن عملائه

أطلق جهاز الأمن الداخلي البريطاني «إم.آي 5» حساباً له على إنستجرام، في محاولة لمحو «صور نمطية عن عملائه" ومحاولة أن يكون «منظمة أكثر انفتاحاً وتواصلاً»، في الوقت الذي يحاول فيه الجهاز جلب مجندين جدد.

ولن يتحول الجهاز الاستخباراتي، المتخصص في العمل سراً لحماية الأمن البريطاني، إلى «كتاب مفتوح»، لكنه يريد تطوير علاقاته مع الأوساط الأكاديمية وشركات القطاع الخاص.

وكتب كين ماكالوم، أصغر مدير عام لجهاز الأمن الداخلي على الإطلاق، في صحيفة تليجرام أنه من خلال إطلاق صفحة انستجرام، فإن الجهاز يأمل في التعامل مع المنظمات الأخرى بشكل أفضل وتنويع تطبيقات التوظيف الخاصة به.

وقال ماكالوم: «يجب أن نتجاوز أي صور نمطية عن شرب المارتيني قد تكون باقية من خلال نقل قدر أكبر قليلاً مما يبدو عليه إم آي 5 اليوم، حتى لا ينأى الناس بأنفسهم بناء على الحواجز المتصورة مثل الخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية أو العرق أو النوع أو الإعاقة أو المنطقة التي صادف أنهم ولدوا فيها».

وسوف يمنح حساب الجهاز على انستجرام للمتابعين فرصة لإجراء جلسات أسئلة وأجوبة مع ضباط الاستخبارات الحاليين حول شكل العمل به. كما سوف يعمل على تعزيز التوظيف ونشر مواد أرشيفية غير مرئية من قبل، مأخوذة من متحف إم آي 5 الذي يقع في مقر الجهاز بوسط لندن.