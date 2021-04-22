مسؤولون غربيون يكشفون تفاصيل الغارات الإسرائيلية على سوريا

أكد أمنيون غربيون، اليوم الخميس، أن ضربات إسرائيل في سوريا تستهدف مواقع صنع صواريخ إيرانية. وقال المصدر إن إيران تتعاون مع نظام بشار الأسد لإنتاج صواريخ في مواقع تحت الأرض.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سوريا انفجر في جنوب إسرائيل اليوم الخميس، في حادث أطلق صفارات الإنذار بمنطقة قريبة من مفاعل ديمونة النووي ودفع إسرائيل لشن هجوم داخل سوريا.

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ تجاوز الهدف وحلق فوقه ليصل إلى منطقة ديمونة على مسافة 200 كيلومتر جنوبي الحدود السورية، مضيفا أن الصاروخ لم يصب المفاعل وسقط على بعد نحو 30 كيلومترا منه.

وقال الجيش في بيان آخر إن تحقيقا أوليا أظهر أن الأنظمة الإسرائيلية المضادة للصواريخ لم تعترض الصاروخ. وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية إن الصاروخ انفجر في الجو.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل هجمات الليلة الماضية داخل سوريا على عدد من بطاريات الصواريخ من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ إس.إيه-5، حسبما قال المتحدث العسكري.