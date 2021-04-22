إندونيسيا.. الغواصة المفقودة على عمق 700 متر تحت الماء

أعلنت البحرية الإندونيسية اليوم الخميس أنها تعتقد أن غواصة عسكرية إندونيسية، كانت قد فقدت قبالة بالي وعلى متنها 53 شخصاً تقع على عمق 700 متر تحت الماء.

وفُقد الاتصال بالغواصة "كيه آر آي نانجالا402-" ألمانية الصنع على بعد حوالي 95 كيلومتراً شمالي بالي في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء خلال تدريبات على هجوم بالطوربيدات، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقال المتحدث باسم البحرية الأدميرال جوليوس ويدجوجونو: "نعتقد أنها على عمق 600 إلى 700 متر".

وأضاف: "إنها مصممة للغوص لأعماق تتراوح بين 250 و500 متر، وما بعد ذلك يعد خطيراً".

ولم يُعرف بعد مصير 53 من أفراد الطاقم.

وقال الجيش إنه طلب مساعدة سنغافورة وأستراليا اللتين تملكان سفن إنقاذ.