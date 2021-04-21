«أدنوك للتوزيع» تطلق عروضاً مميزة في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «أدنوك للتوزيع»، مجموعة من عروض الشركاء احتفالاً بشهر رمضان المبارك، حيث تراوحت العروض الترويجية ما بين خصومات المتاجر وعروض الإفطار والسحور التي يمكن استبدالها في الفنادق في جميع أنحاء دولة الإمارات، مما يتيح لك فرصة الاستفادة القصوى من نقاط مكافآت أدنوك خلال شهر رمضان.

كما أطلقت متاجر واحة أدنوك باقة من العروض التي تشمل أدوات الطهي ومنتجات التنظيف لمساعدة العملاء خلال شهر رمضان.

ويستطيع الأعضاء الحصول على نقاط مقابل كل مشترياتهم، ومن ثم استبدال النقاط بمنتجات خدمات في جميع محطات الخدمة ومتاجر واحة أدنوك.