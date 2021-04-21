الجيش السوداني يؤكد قدرته على حماية أراضيه

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلن الجيش السوداني، أمس، أن قواته ستعمل على استعادة جميع الأراضي المتنازع عليها مع إثيوبيا حسب حدود عام 1902.

وقال قائد القوات البرية السودانية عصام محمد حسن كرار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية «سونا»: إن «القوات المسلحة قادرة على حماية كل شبر من الأراضي التي تم تحريرها».

وأشار إلى انتشار الجيش داخل حدوده لتأمين المناطق الزراعية لاسترداد كافة الأراضي السودانية المعلومة حسب حدود 1902.

وأضاف كرار أن القوات السودانية لم تعبر الحدود أو تعتدي على أراض لدولة أخرى، مؤكداً في الوقت ذاته نشر القوات المسلحة داخل الأراضي السودانية لتأمين الأراضي للمزارعين السودانيين لزراعتها هذا العام.

بدوره، دعا مسؤول محلي في منطقة القضارف الحدودية مع إثيوبيا، أديس أبابا إلى التوصل لمرحلة وضع العلامات على الحدود لإنهاء هذا الملف.

ويتنازع البلدان على منطقة «الفشقة» الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا «أمهرة» و«تيجراي» في شمال إثيوبيا بولاية «القضارف» الواقعة في شرق السودان.

وتصاعد التوتر في هذه المنطقة بعدما لجأ نحو 60 ألف إثيوبي إلى الأراضي السودانية هرباً من المعارك التي اندلعت في إقليم «تيجراي» بين القوات الإثيوبية و«جبهة تحرير شعب تيجراي» التي كانت تهيمن على الإقليم.

وعلى صعيد آخر، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل دوموند لدى لقائه في الخرطوم، أمس، التحضيرات والترتيبات الجارية لانعقاد مؤتمر باريس لدعم السودان المقرر عقده في 17 من الشهر المقبل.

وأوضح المبعوث الفرنسي أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار اهتمام المجتمع الدولي بدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، مشيراً إلى أن فرنسا دعمت الانتقال في السودان منذ بدايته، بالإضافة لدعمها جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي مهد الطريق لإعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي.