إدانة الشرطي الأميركي ديريك شوفين بتهمة قتل جورج فلويد

مينيابوليس (وكالات)

دانت محكمة أميركية الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد في قضية هزت الولايات المتحدة على مدار عام، وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأميركي.

واحتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقياً والمكونة من 7 نساء و5 رجال في مدينة مينيابوليس إلى أقل من يومين بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع للتوصل إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي مذنب بالتهم الثلاث الموجهة إليه.

ويتوقع أن يقضي شوفين البالغ 45 عاماً سنوات طويلة وراء القضبان في قضية مقتل فلويد في 25 مايو العام 2020 التي أثارت احتجاجات عنيفة ضد إنعدام العدالة العرقي حول العالم، واعتبرت بمثابة اختبار تاريخي لمحاسبة الشرطة.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن لعائلة جورج فلويد في اتصال هاتفي عن ارتياحه للحكم، قائلاً خلال المكالمة التي تشاركت العائلة في مينيابوليس تسجيلاً لها على وسائل التواصل الاجتماعي أنه «في غاية الأهمية» وأضاف «يمكن أن تكون خطوة عملاقة إلى الأمام في المسيرة نحو العدالة في أميركا».

وأشاد محامي عائلة فلويد بن كرامب بالحكم باعتباره انتصاراً تاريخياً للحقوق المدنية ويمكن أن يكون ركيزة لإصدار تشريعات تتضمن إصلاحات للشرطة خاصة في تعاملها مع الأقليات.

وكتب كرامب على تويتر «العدالة التي تألمنا لتحقيقها حصلت عليها عائلة فلويد أخيراً، هذا الحكم هو نقطة تحول في التاريخ ويبعث برسالة واضحة حول الحاجة إلى محاسبة مؤسسات إنفاذ القانون». وأضاف «العدالة للسود في أميركا هي عدالة لجميع الأميركيين».

وشوهد شوفين في تسجيل مصوّر في 25 مايو 2020 وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من 9 دقائق بينما استلقى الرجل الأسود البالغ 46 عاماً على بطنه في الشارع وهو يقول «لا يمكنني التنفّس». وأثار التسجيل الذي عرض مراراً أمام هيئة المحلفين خلال محاكمة شوفين المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجات حول العالم ضد غياب العدالة العرقية وقسوة الشرطة.

ويواجه شوفين الذي عمل 19 عاماً في شرطة مينيابوليس عقوبة أقصاها قضاء 40 عاماً في السجن في أخطر التهم الثلاث التي دين بها وهي القتل من الدرجة الثانية.

وتتطلب الإدانة بأي من تهم القتل العمد أو من الدرجة الثانية أو الثالثة اجماع هيئة المحلفين على القرار.

ويواجه ثلاثة ضباط شرطة سابقين آخرين كانوا برفقة شوفين تهماً تتعلق بمقتل فلويد، وستجري محاكمتهم بشكل منفصل في وقت لاحق هذا العام.