هذه أول دولة عربية تتجاوز مليون إصابة بكورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، اليوم الأربعاء، مليون حالة.وهذه الحصيلة الأعلى بين الدول العربية يسجلها هذا البلد الذي يعد 40 مليون نسمة.

ومع تسجيل 8696 إصابة و38 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، وفق وزارة الصحة، بلغ عدد العراقيين الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 منذ فبراير 2020، ما مجموعه 1,001,854 مصاباً بينهم 15098 متوفى.

وأشارت وزارة الصحة العراقية إلى أنها تجري 40 ألف فحص يومياً.

ونجح العراق في إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا. حيث استلمت بغداد نحو 650 ألف جرعة من لقاحات مختلفة، أغلبها عبر آلية "كوفاكس" الدولية التي تهدف إلى توزيع منصف للقاحات.

وتلقى حتى الأربعاء 274,343 عراقياً جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفق وزارة الصحة التي تجري حملة توعية لإقناع السكان بتلقي اللقاحات.