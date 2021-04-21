اختفاء غواصة على متنها 53 عنصراً قبالة بالي

بدأت البحرية الإندونيسية عمليات بحث، اليوم الأربعاء، عن غواصة اختفت وعلى متنها 53 عنصراً قبالة شواطئ جزيرة "بالي" حيث رصدت بقعة وقود.

ورصدت البقعة في منطقة وردت منها الإشارة الأخيرة الصادرة عن الغواصة على ما أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، وزارة الدفاع.

وأوضحت الوازرة، في بيان أنه في "قرابة الساعة السابعة سمحت عمليات البحث بمروحيات برصد بقعة محروقات في الموقع الذي غاصت فيه الغواصة".

كان يفترض أن تشارك الغواصة "كاي أر آي نانغالا 402" في مناورات تشتمل على إطلاق طوربيدات. وطلبت الإذن بالغوص في المياه صباح الأربعاء قرابة الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ الثلاثاء).

وأضافت الوزارة "بعد إرسال الإذن، فقد الاتصال بالغواصة".

أرسلت جاكرتا سفناً حربية إلى المنطقة وطلبت مساعدة من قوات بحرية عدة في المنطقة.

وأكدت الوزارة "استجابت دول عدة وهي مستعدة لتقديم المساعدة من بينها سنغافورة وأستراليا والهند".

وقد تكون الغواصة على عمق 700 متر شمال جزيرة بالي، على ما قال قائد القوات المسلحة الإندونيسية هادي تجاجانتو.

وتمتلك البحرية الإندونيسية أسطولاً من خمس غواصات من صنع ألماني وكوري جنوبي.