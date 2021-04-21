فرنسا تعلن موعداً لبدء تخفيف قيود كورونا

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، موعداً لبدء تخفيف القيود المفروضة حالياً ضمن مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة إن فرنسا تعتزم التخفيف تدريجياً من الإجراءات التي فرضتها للحد من تفشي الفيروس على مراحل، اعتباراً من مطلع مايو المقبل.

وقال أتال، عقب اجتماع ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، إنه من المقرر رفع القيود المفروضة على حرية التنقل في 3 مايو.

وأشار المتحدث إلى أنه يجري حالياً توضيح مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، قال أتال إن فائدة هذه الإجراءات أصبحت محسوسة، مضيفًا أن فرنسا ربما وصلت بالفعل إلى ذروة الموجة الثالثة من تفشي الفيروس، أو أنها على وشك الوصول إليها.

وأضاف، رغم ذلك، أن المستشفيات ما تزال تواجه ضغوطاً ضخمة.

وأكد أتال أيضًا أن المتاجر قد تكون قادرة على إعادة فتح أبوابها اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل، إلى جانب بعض المرافق الثقافية مثل المتاحف وكذا مناطق تناول الطعام في الهواء الطلق، وهي الإجراءات التي ذكرها ماكرون قبل بضعة أسابيع.

ولم يتطرق المتحدث إلى تاريخ محدد، أو موعد رفع حظر التجول الليلي.

وبالنسبة للتعليم، قال أتال إنه من المقرر إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي اعتباراً من نهاية أبريل الجاري، وسيتم البدء بمدارس الصغار.

وفرضت فرنسا إغلاقاً شاملاً للمرة الثالثة، وأصبحت أحدث دولة تسجل أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.