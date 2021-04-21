العراق سجل 8696 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 15 ألفاً و98 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 8696 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و1854 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 6382 شخصاً ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 877 ألفاً و309 حالات.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 47 ألفاً و523 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 8 ملايين و938 ألفاً و639.

وأوضح التقرير أن المستشفيات والمراكز الطبية تمكنت اليوم من تطعيم 16 ألفاً و158 شخصاً باللقاح المضاد لفيروس كورونا ليصل العدد الكلي للذين تم تطعيمهم إلى 274 ألفاً و343 شخصاً.