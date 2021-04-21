تايلاند تسجل أعراضاً «مماثلة للسكتة الدماغية» لها صلة بلقاح «سينوفاك»

ذكرت لجنة تابعة لوزارة الصحة التايلاندية أن لقاح شركة «سينوفاك بيوتك» الصينية للأدوية ربما أدى إلى ست حالات من أعراض مؤقتة «تشبه السكتة الدماغية»، بين أشخاص حصلوا على

جرعات من اللقاح هذا الشهر، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء.

وعانت ست عاملات في مجال الصحة من أعراض استمرت من يوم إلى ثلاثة أيام وجميعهن تعافين، طبقاً لما ذكرته كولكانيا شوكيفايبولكيت، التي تمثل اللجنة الوطنية التايلاندية حول الآثار الجانبية للقاح، في بيان موجز اليوم الأربعاء.

وأضافت أن التحقيقات، التي شملت عمل مسح ذري للمخ، لم تجد أي أسباب محتملة لهذه الأعراض، التي حدثت في غضون عدة دقائق بعد حصولهن على اللقاح.

وأضافت كولكانيا، وهي بروفيسور بجامعة ماهيدول، المتخصصة في الأمراض المعدية أن اللجنة «رأت أن هناك فؤائد أكثر من المخاطر، لذلك لم توص بوقف مؤقت لطرح لقاح سينوفاك».

ولم تجد اللجنة أي تجاوزات في تلك الكمية المحددة من اللقاحات وستواصل مراقبة الوضع، بالإضافة إلى البحث عن حالات أخرى لهذه الأعراض. ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1458حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.