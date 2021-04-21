الأسد يترشح لفترة جديدة في الانتخابات الرئاسية

ذكر رئيس البرلمان السوري لوسائل الإعلام الحكومية أن الرئيس بشار الأسد قدم، اليوم الأربعاء، أوراق ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات المقررة في 26 مايو. وأعلن البرلمان عن فتح باب الانتخابات يوم الأحد.

ويصادف هذا العام الذكرى العاشرة لحملة على المحتجين المطالبين بالديمقراطية، والتي أطلقت شرارة حرب أهلية دمرت معظم مناطق سوريا.

اقرأ أيضاً.. الأسد يعين حاكماً جديداً لمصرف سوريا المركزي

واجتذب الصراع المتعدد الأطراف قوى عالمية وأودى بحياة مئات الآلاف وشرد ملايين آخرين، لكنه الآن يقترب من نهايته مع استعادة الأسد السيطرة على معظم مناطق البلاد بدعم حليفتيه روسيا وإيران.

ولابد لمن يترشح للرئاسة أن يكون قد عاش في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يمنع الشخصيات المعارضة في المنفى من الترشح.