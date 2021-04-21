لأول مرة منذ 60 عاماً.. عائلة كاسترو خارج قيادة كوبا

للمرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود، لن يكون أي شخص يحمل لقب كاسترو على رأس الحكومة الكوبية. ولكن لايزال هناك عدد قليل من أفراد عائلة كاسترو في مواقع النفوذ.

وأعلن راؤول كاسترو «89 عاماً» يوم الجمعة، أنه سيتنحى عن منصب السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي الذي يشغله، وهو منصب يعتبر أقوى من الرئيس.

وسيتم تعيين زعيم جديد بحلول يوم الاثنين. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتولى رئيس الدولة الحالي للبلاد - وهو ليس من عائلة كاسترو - هذا المنصب، حسبما أفادت صحيفة «ميامي هيرالد».

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وقال كاسترو أمام المندوبين في مؤتمر الحزب الشيوعي الثامن: «سأواصل المشاركة كمقاتل ثوري مجدداً، ومستعد لتقديم مساهمتي المتواضعة حتى نهاية حياتي».

وبشكل عام، تجنب أحفاد فيدل وراؤول كاسترو العمل في مجال السياسة. وقد انفصل عدد من الأقارب علناً عن النظام. ولكن داخل الحكومة، لا يزال هناك عدد قليل من آل كاسترو الآخرين.

ويعمل أحد الأبناء الذي كانت له أهمية كبيرة في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا، في الاستخبارات بوزارة الداخلية. كما أن صهراً سابقاً، وهو لويس ألبرتو رودريجيز لوبيز كاليخاس، يعمل رئيساً لتكتل الشركات العسكرية القوي في الجزيرة.

وقال ويليام ليوجراندي، أستاذ في شؤون الحكومات بالجامعة الأميركية وخبير في شؤون أميركا اللاتينية: «كان للجيل المؤسس نوع من المكانة الأيقونية... الآن، لديك جيل جديد لم يكن من أبطال انتصار الثورة. وعليهم أن يثبتوا شرعيتهم بالأداء وفي كوبا، يعمل الأداء على تحسين الاقتصاد».