إليزابيث تكمل عامها الخامس والتسعين وحيدة!

تكمل الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عامها الخامس والتسعين اليوم الأربعاء.. لكن لن تكون هناك أي احتفالات عامة بهذه المناسبة التي تأتي بعد أيام من وفاة زوجها الأمير فيليب.

وتوفي فيليب، الذي تزوج بإليزابيث عام 1947، في التاسع من أبريل عن عمر ناهز 99 عاماً. وشيعته العائلة المالكة في جنازة أقيمت يوم السبت الماضي في قلعة وندسور.

وبسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، جلست الملكة وحدها خلال مراسم قداس وداع الأمير الذي وصفته بأنه كان لها «القوة والسند».

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وستبقى الملكة إليزابيث، أطول ملوك العالم جلوساً على العرش، في قلعة وندسور خلال يوم ميلادها الذي يمر عادة بقليل من مظاهر الاحتفال أو دون أي مراسم. لكن حتى هذه الاحتفالات البسيطة بالمناسبة ستختفي هذا العام مع حالة الحداد في العائلة المالكة على مدى أسبوعين.. فلن تنطلق المدفعية عند برج لندن ولا عند متنزه هايد بارك بالعاصمة، كما كان يحدث عادة في عيد ميلاد الملكة.

وقال جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري: «حضرت الجنازة يوم السبت، كانت الملكة كعادتها منشغلة بالناس أكثر من انشغالها بنفسها، وستكون كذلك في عيد ميلادها».

وتحتفل الملكة بعيد ميلاد رسمي أيضاً يشهد مراسم أكبر في يوم السبت الثاني من شهر يونيو. حرمتها وفاة الأمير فيليب من أقرب وأخلص الناس لها والذي ظل يساندها منذ توليها العرش قبل 69 عاماً. وجاءت وفاته أيضاً في وقت تواجه فيه الأسرة المالكة أكبر أزمة تشهدها منذ عقود بسبب مزاعم أطلقها الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميجان عن تعليقات عنصرية وإهمال تعرضا له من الأسرة.