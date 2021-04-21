الدنمارك تزود ولاية ألمانية بـ55 ألف جرعة من لقاح آسترازينيكا

تتلقى ولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية من الدنمارك 55 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا من تطوير شركة «آسترازينيكا» البريطانية-السويدية.

وأعلنت الحكومة الدنماركية في ساعة متأخرة من، أمس الثلاثاء، أن هذا نوع من الإعارة.

ومع ذلك قررت الدنمارك التوقف عن استخدام لقاح آسترازينيكا «Vaxzevria» بسبب مخاطر تجلط الدم. ولم تقرر الحكومة بعد ما يجب فعله مع باقي الجرعات الأخرى التي اشترتها من «آسترازينيكا».

وقال وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هونيك، إنه يجري محادثات في هذا الشأن مع عدة دول، وأضاف: «إذا استطعنا المقايضة مع بعض البلدان حيث يمكننا إرسال لقاحات آسترازينيكا إليها والحصول في المقابل على بعض لقاحات فايزر، فسيكون هذا بالطبع مثيراً للاهتمام للغاية».

وتتم أيضاً مناقشة ما إذا كان من الممكن إعطاء «Vaxzevria» لأفراد بناء على رغبتهم الخاصة. وذكرت وكالة «ريتزاو» الدنماركية للأنباء أن هناك 270 ألف جرعة من آسترازينيكا مخزنة حالياً في الدنمارك، ومن المتوقع أن تصل 350 ألف جرعة إضافية أخرى في أيار/مايو المقبل.