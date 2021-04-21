النمسا تعتزم العودة إلى الحياة الطبيعية منتصف مايو المقبل

أعلن المستشار سباستيان كورتس، رئيس وزراء النمسا، عن عزم حكومة بلاده إنهاء إجراءات الإغلاق الجزئي والعام المفروضة على بعض الولايات والمدن النمساوية، وإعادة مظاهر الحياة الاجتماعية على المستوى الاتحادي بحلول منتصف شهر مايو المقبل. وتعهد المستشار كورتس بإعادة فتح المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية، وعودة التلاميذ إلى الدراسة النظامية. وقال المستشار كورتس: " نحن جميعا بحاجة إلى المضي خطوة نحو الحياة الطبيعية "، كما وعد: " بتخفيف القيود وتبني خطوات افتتاح إضافية في فصل الصيف"، مع توسيع الاعتماد على اختبارات كورونا. وفي إطار تخفيف القيود وإجراءات الإغلاق العام والجزئي، تعول حكومة النمسا آمالا كبيرة على "جواز السفر الأخضر"، الذي يحتوي على معلومات بشأن تطعيم حامله ضد فيروس كورونا ونتائج الاختبارات أو العدوى السابقة، لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً وتسهيل حركة التنقل والسياحة. وأكد المستشار كورتس أن "الجواز الأخضر سيساعدنا على تبني خطوات افتتاح أكبر بشكل آمن"، وأوضح أنه يساهم في تقليص القيود بشكل تدريجي.