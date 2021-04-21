اقتراح إثيوبي جديد بشأن سد النهضة

في تخفيف للهجة التصعيد التي سادت في الأيام الأخيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملف سد النهضة الشائك والعالق منذ سنوات، اقترحت إثيوبيا اليوم الأربعاء عقد اجتماع لجمعية الاتحاد الافريقي لإنهاء أزمة المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي في الكونغو دون نتائج.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أنها ما زالت تعتقد أن المفاوضات الثلاثية في إطار عملية يقودها الاتحاد الافريقي أفضل سبيل لتحقيق نتيجة مربحة للجميع. كما أعربت عن اعتقادها بأنه إذا تفاوضت الأطراف المعنية بملف السد بحسن نية فسيتم تحقيق نتائج في القريب العاجل.

إلى ذلك، قالت إن أديس أبابا اقترحت في رسالة وجهها رئيس الوزراء أبي أحمد إلى نظيره السوداني عبدالله حمدوك الطلب من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الدعوة لعقد اجتماع لجمعية الاتحاد لإنهاء أزمة المحادثات. وذكرت أن أحمد قال في رسالته، التي جاءت ردا على أخرى بعث بها حمدوك إليه في وقت سابق هذا الشهر، إن "افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحا لأننا شهدنا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ".

كما رأت أن تلك الرسالة "تقدر عاليا العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي لإتاحة الفرصة للدول الثلاث للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحا على الرغم من توقف التفاوض تسع مرات". يشار إلى أن أديس أبابا كانت أعلنت سابقا أنها متمسكة ببدء المرحلة الثانية من ملء السد، على الرغم من معارضة القاهرة والخرطوم، وطلبهما التوصل لاتفاق ملزم قبل اتخاذ تلك الخطوة.